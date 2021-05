Megarambiente, interventi speciali di pulizia nel Comune di Augusta

MegarAmbiente, azienda che gestisce il servizio di raccolta differenziata del Comune di Augusta, comunica che a partire dal 20/05/2021 fino al 26/05/2021 saranno effettuati i seguenti servizi di pulizia speciale, compresi anche trattamenti di disinfestazione e ricarica erogatori.

Ecco il calendario degli interventi:

• Giorno 20/05/2021 ricarica mensile degli erogatori tra la zona di Augusta e Brucoli;

• Giorno 20 e 21/05/2021 in zona Isola e zona Borgata disinfestazione contro insetti volanti, striscianti, blatte e derattizzazione delle reti fognarie;

• Giorno 20 e 21/05/2021 campagna annuale di derattizzazione del territorio comunale e l’installazione di esche nei centri extra urbani e non residenziali;

• Giorno 21/05/2021 in zona Borgata e in zona Monte disinfestazione contro insetti volanti, striscianti, blatte e derattizzazione delle reti fognarie;

• Giorno 25 e 26/05/2021 in zona Monte, zona Brucoli e zone esterne disinfestazione contro insetti volanti, striscianti, blatte e derattizzazione delle reti fognarie;

• Giorno 25 e 26/05/2021 trattamento di derattizzazione all’interno delle scuole ed edifici di competenza comunale.