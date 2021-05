Canicattini, nella Biblioteca comunale riprendono le letture per i più piccoli

A Canicattini Bagni riprendono, come deciso dal Sindaco Marilena Miceli e dall’Amministrazione comunale, in occasione de “Il Maggio dei libri 2021”, le attività di lettura della Biblioteca Comunale “Agnello”, nel pieno rispetto delle misure di prevenzione ancora in vigore.

La Direttrice della Biblioteca Paola Cappè, Capo del Sesto Settore Pubblica Istruzione, Attività Produttive e Cultura, antesignana in provincia di Siracusa della campagna “Nati per Leggere” rivolta ai bambini, con la collaborazione della psicologa, arpista e lettrice volontaria, Lucia Basile, ha ricominciato, come proposto e coordinato dall’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, Mariangela Scirpo, a promuovere le letture per i più piccoli con varie attività.

Già lo scorso 15, 22 e 29 aprile 2021 le letture hanno fatto ritorno tra i piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Verga” della città, grazie alla disponibilità della Dirigente scolastica Stefania Bellofiore e dei docenti, mentre giovedì 20 e giovedì 27 maggio prossimi, le letture si spostano nelle classi della Scuola primaria con la lettrice volontaria Giusy Alicata.

Oggi, mercoledì 19 maggio, con “Il bosco cresce in biblioteca”, protagonisti, invece, nella sede di via XX Settembre della Biblioteca comunale canicattinese, con ingressi contingentati, sono stati i piccoli soci, le educatrici e alcuni genitori dell’Associazione “APS Phantalica” e del progetto di educazione in Natura “Bimbi Naturali” di Palazzolo Acreide, che si occupa dell’accompagnamento alla crescita dei bambini dai 2 ai 10 anni, accompagnati dalla loro Presidente Mila Jovanovic e da Lucia Basile.