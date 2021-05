Stromboli in eruzione, forte boato con colonna di fumo e colata lavica

Una forte eruzione con una colonna di fumo e una colata lavica ha caratterizzato il 'risveglio' del vulcano Stromboli. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha comunicato come le immagini di videosorveglianza hanno evidenziato la formazione di una grossa nube di cenere che ha interessato la Sciara del Fuoco fino alla costa. Il boato e' stato avvertito dai residenti e dai turisti che in questi giorni sono arrivati sull'Isola delle Eolie. Il vulcano ha prodotto - fanno sapere dall'Ingv - un flusso piroclastico che ha raggiunto la linea di costa sviluppandosi in mare per oltre un chilometro e producendo una nube di cenere che ha raggiunto un'altezza stimata di circa 1.5/2 chilometri sul livello del mare. Altri flussi piroclastici di minore intensita' si sono verificati producendo modeste nubi di cenere e materiale grossolano caldo che ha raggiunto la linea di costa. E' tutt'ora in corso un flusso lavico il cui fronte raggiunge la linea di costa.