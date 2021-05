Vaccini a 12-15 enni, via libera dell'Ema a Pfizer dal 28 maggio

Vaccino anti covid Pfizer anche ai 12-15enni, previsto il via libera dell'Ema per il 28 maggio prossimo. A dirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al Question Time alla Camera sulle iniziative per la vaccinazione dei minori contro Covid-19. "Il nostro auspicio e le informazioni di cui siamo in possesso - ha spiegato il ministro - ci portano a ritenere che il 28 maggio l'Ema darà l'ok al vaccino Pfizer anche per la fascia 12-15 anni. E' un fatto molto importante quello di allargare ad altre fasce d'età le vaccinazioni" contro Covid-19.La vaccinazione nelle fasce più giovani "è altamente strategica e noi la riteniamo essenziale soprattutto in vista della ripresa dell'anno scolastico. Il Governo è a lavoro con il generale Figliuolo per costruire quindi un adeguamento del piano alla disposizione" dell'Ema su vaccino Pfizer per 12-15enni "che ci aspettiamo per la fine del mese, che ci metta nelle condizioni di costruire un'informazione che renda consapevoli le persone dell'importanza delle vaccinazioni come arma fondamentale per chiudere questa stagione così difficile", ha poi spiegato ancora il ministro.

Ad oggi, sottolinea quindi Speranza, "quasi un terzo degli italiani ha avuto una prima dose somministrata di vaccino, un dato incoraggiante e positivo. In totale siamo arrivati a 28,5 mln di dosi somministrate. Abbiamo protetto in primis le fasce più debole, i fragili, gli anziani, oggi si pone il tema delle altre generazioni. A giugno nel Paese avremo 20 milioni di dosi a disposizione e questo ci può consentire senz'altro di estendere le vaccinazioni ad altre generazioni".