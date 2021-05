Area di crisi industriale nel Siracusano, la Cna: atto importante ma deve essere inclusivo

“Abbiamo seguito con grande attenzione la sottoscrizione del protocollo d’intesa per l’istituzione dell’area di crisi industriale complessa di Siracusa ma non possiamo non rilevare l’assenza di tanti attori che potrebbero dare forza e valore ad un percorso che riguarda l’intero territorio”. A parlare è Innocenzo Russo, presidente provinciale di CNA Siracusa, il giorno dopo l’incontro tenuto presso la Camera di Commercio di Siracusa nel corso del quale l’Assessore Regionale alle Attività Produttive Mimmo Turano ha convocato 11 dei 21 comuni della provincia, i rappresentanti delle aziende industriali siracusane, le sigle sindacali e altre istituzioni.

“Si tratta di una occasione persa – prosegue Russo – un momento nel quale si poteva e si doveva includere una platea più ampia di soggetti sia in termini territoriali sia di rappresentanza del mondo produttivo”.

“Il territorio – continua il presidente di CNA Siracusa – ha imparato a muoversi secondo una logica integrata, lo ha dimostrato anche nel percorso di istituzione delle ZES definendo un modello concertativo che ha portato ben 13 comuni ad ottenere aree che sono più volte richiamate nel medesimo protocollo e inoltre ha dato vita a occasioni di confronto su vari livelli, con la stesura di un piano strategico coordinato dalla Camera di Commercio. Per tali ragioni riteniamo un errore strategico non ricomprendere altri territori e altre forze produttive nel protocollo, auspichiamo una maggiore apertura da parte della Regione nonché un approccio maggiormente inclusivo”.