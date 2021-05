Centenario della morte di Nino Martoglio: Belpasso nel Comitato nazionale

Il sindaco di Belpasso, Daniele Motta e il suo vice, l'assessore alla Cultura Tony Di Mauro, hanno presenziato alla conferenza stampa di avvio dei lavori da parte del Comitato per le celebrazioni del Centenario della morte di Nino Martoglio. A Palazzo degli Elefanti, a Catania, si è riunito l’intero gruppo del Comitato cui Belpasso fa parte, organismo promosso dal Comune di Catania e riconosciuto dal Mibact, che dedicherà al poliedrico artista siciliano, nel corso del 2021, un ampio ventaglio di eventi. Eventi che la stessa Belpasso aveva in programma ma che poi ha dovuto annullare a causa della pandemia.

Daniele Motta, tra gli altri insieme al sindaco di Catania, Salvo Pogliese, al suo assessore alla cultura, Barbara Mirabella, e agli assessori regionali ai Beni culturali, Alberto Samonà, e al Turismo sport e spettacolo, Manlio Messina, ha confermato l’importanza di lavorare in sinergia per onorare al meglio il concittadino Martoglio: “anche da Belpasso vogliamo lanciare questo messaggio di apertura alle collaborazioni, di apertura al mondo contro gli interessi di parte di chi si ostina a curare solo il proprio orticello. Martoglio era di Belpasso ma la sua eredità culturale appartiene al mondo, è un bene di tutti, pertanto non vogliamo avanzare primogeniture su di lui ma solo lavorare e collaborare per ottenere la valorizzazione massima della sua figura”.