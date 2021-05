Ragusa, M5S: sul verde pubblico situazione disastrosa e assessore con troppi impegni

"Sul verde pubblico a Ragusa c’è una situazione disastrosa”. Lo sostiene il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Sergio Firrincieli, anche a nome del gruppo consiliare che rappresenta. “Non vogliamo attaccare l’assessore che, riconosciamo ha fatto moltissimo per il settore - sostiene Firrincieli - ma non basta, anche perché non c’è chiarezza di compiti: l’assessore dovrebbe curare il verde pubblico, le piante, i fiori; lo vediamo, invece, impegnato a risanare situazioni inenarrabili di degrado e di scelte sbagliate del passato remoto, quando l’importante era pensare a creare aree verdi lasciando ai posteri l’arduo compito economico di mantenerle. La gravità dei problemi degli alberi che danneggiano strade e marciapiedi impone l’adozione di un piano di emergenza cittadino, con l’estirpazione di tutte le piante ormai insostenibili, dopo, se ci sono i soldi, si piantano altre idonee essenze arboree”.

“Ma questo non può essere compito di un assessore che si deve occupare di bilancio, di edilizia scolastica, di rapporti con il consiglio, di verde pubblico – aggiunge il capogruppo pentastellato – serve un delegato, una sorta di commissario, un altro assessore che, dalla mattina alla sera, con adeguato e idoneo personale, possibilmente nuovo del settore, si occupi solo a riportare ordine dove non si è capito ancora se l’erba dai marciapiedi e dalle scale la deve togliere l’assessore o la ditta che si occupa dell’igiene urbana. Al viale Colajanni non si può nemmeno camminare sui marciapiedi, al viale delle Americhe, sulla carreggiata principale e su quelle laterali, la situazione è semplicemente incresciosa e indecorosa, la via Achille Grandi è simile ad una boscaglia, con uno spartitraffico indecente e i marciapiedi in stato pietoso”.