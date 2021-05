Il Palermo espugna il campo della Juve Stabia: prosegue l'avventura dei play off

Continua la marcia del Palermo nei playoff promozione di Serie C. I rosanero si sono imposti per 2-0 sul campo della Juve Stabia, ottenendo la qualificazione alla fase nazionale. Di Valente e Saraniti, rispettivamente al 18° e al 67°, le reti che hanno deciso la partita.

Al 18’ cross sul fondo, arriva Valente che di testa insacca indisturbato alle spalle di Farroni. Ospiti in vantaggio grazie alla prima rete di questo torneo per il calciatore trentenne.

Il suggello del successo arriva nella ripresa. Al 66' Saraniti chiude il match portando il Palermo sullo 0 - 2. Per la Juve Stabia non c'è più tempo per recuperare.