La Juventus si riscopre grande e affonda l'Atalanta (2 a 1): la Coppa Italia si colora di bianconero

Un secondo tempo giocato alla grande, con la grinta che sembrava perduta, e la Juventus si aggiudica la Coppa Italia battendo l'Atalanta. A decidere il match, dopo l'1 a 1 del primo tempo, un gol di Federico Chiesa. Delusione per l'Atalanta che ha disputato un primo tempo notevole ma che, nella ripresa, si è arresa alla maggiore esperienza di una Juventus cinica e cattiva. Ultima partita in bianconero per Gigi Buffon. E il "nuovo inizio" del calcio con circa 4.000 spettatori al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I gol nel primo tempo al 31' di Kulusevski, al 41' di Malinovskiy, nel secondo tempo al 28' di Chiesa

Nell'albo d'oro della Coppa Italia: in vetta c'e' sempre la Juventus che con il trionfo al Mapei Stadium va a quota 14 trofei. Nove quelli conquistate dalla Roma, 7 quelli della Lazio, 6 per il Napoli. A 5 con il Milan ci sono Torino e Fiorentina. A 4 la Sampdoria, a 3 il Parma.

FOTO ANSA