Immigrazione, la Sea Eye 4 con 415 persone a bordo fa rotta su Pozzallo dopo il rifiuto di Malta

Si sta dirigendo al porto di Pozzallo la Sea Eye 4, con a bordo 415 persone. La nave della ong tedesca Gorden Isler era da quattro giorni in mare carica di migranti e in cerca di un approdo. L'imbarcazione ha gia' ricevuto diversi interventi di soccorso, visto che sono presenti circa 150 minori e anche un bimbo di soli 8 mesi.

La nave, dopo essersi vista respingere la richiesta di approdo a Malta, si e' diretta verso la Sicilia. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, si era detto pronto ad accogliere i migranti salvati dalla nave umanitaria, ma alla fine e' stato deciso di concedere lo sbarco a Pozzallo.

"E' assegnato un rifugio sicuro! Ma perche' Pozzallo?", si legge sul profilo Twitter della Sea Eye 4. "Come e' nata l'idea di inviare una nave di soccorso con centinaia di persone esauste e 150 bambini in un viaggio per mare di due giorni, anche se si trovava gia' di fronte a un porto sicuro?".

E, intanto sul problema immigrazione interviene Ylva Johansson, commissaria europea agli Affari Interni in un'intervista al quotidiano La Repubblica. "Stiamo gia' parlando con le autorita' libiche e con il governo ad interim di Abdel Hamid Dbeibah ci sono riscontri e opportunita' positive, sono pronta a impegnarmi per esplorare la possibilita' di chiudere un nuovo accordo con la Libia senza aspettare le elezioni di dicembre - afferma -sto contattando i governi dell'Unione per mettere in piedi un sistema di ridistribuzione volontario e provvisorio per aiutare l'Italia ad affrontare l'estate", spiega Johansson, per la quale "e' fondamentale che l'Italia riceva la solidarieta' europea". E aggiunge: "Abbiamo imparato che la ridistribuzione volontaria non e' abbastanza e dunque l'approvazione della riforma delle politiche migratorie con i ricollocamenti obbligatori e' essenziale".

"Negli ultimi mesi siamo andati avanti piano perche' a causa del Covid abbiamo avuto pochi incontri fisici con i ministri mentre un tema cosi' divisivo va affrontato guardandosi negli occhi. A breve potremo riprendere a vederci di persona e andare avanti", spiega la commissaria europea, che alla domanda se sara' possibile chiudere la riforma entro l'estate risponde: "No, ci vorra' piu' tempo".

"Penso che l'Italia ricevera' un aiuto con la redistribuzione, ma al momento non posso dire di piu'. Non so ancora se procederemo con una seconda dichiarazione come quella di Malta o se useremo un meccanismo diverso - prosegue -. Intanto lavoriamo anche per bloccare le partenze". Oggi Johansson sara' in Tunisia con la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese "per un accordo globale che da un lato consenta al Paese di riprendersi dalla forte crisi economica causata dal Covid, dall'altro per fornirgli le risorse per contrastare i trafficanti di esseri umani".