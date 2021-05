Catania, aveva in auto due bastoni e un'ascia: denunciato

Nella tarda serata di ieri personale delle Volanti, durante il servizio di controllo del territorio, in Viale Kennedy, a Catania, hanno denunciato un 31enne per porto d'armi od oggetti atti ad offendere. Gli agenti hanno fermato l’uomo alla guida di un’autovettura per un controllo e durante le fasi del controllo hanno notato un bastone vicino al sedile anteriore, pertanto hanno effettuato una perquisizione del mezzo e hanno rinvenuto un'ascia ed un altro bastone il cui porto non era in alcun modo giustificato. Per tale motivo l'uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.