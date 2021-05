Denise, ex maresciallo di Polizia: siamo ad una svolta? Ce lo auguriamo

"Il telefono era spento, ma sull'utenza telefonica e' arrivato lo stesso un messaggio. La Sim pero', nel frattempo era stata tolta. Quindi il sistema non riusciva a consegnare il messaggio, che continuava a cercare la rete, anche se il telefono era spento. Per questo, durante la notte ci sono le celle agganciante...". Lo ha detto Francesco Lombardo, l'ex maresciallo della Polizia giudiziaria di Marsala, che ha indagato sulla scomparsa di Denise Pipitone, intervenendo in diretta a 'Mattino Cinque'. In collegamento video con Federica Panicucci, Lombardo ha parlato delle celle telefoniche che sono state agganciate all'epoca della scomparsa, vicino al magazzino dove si pensava fosse tenuta in ostaggio la bambina. Alla domanda sulla possibilita' che Anna Corona avesse dato in uso il suo telefono a qualcun altro o che, eventualmente, questo altro si sia spostato, l'ex maresciallo ha aggiunto: "O un'altra persona o lei stessa ha messo la sua scheda su un altro cellulare". E sul fatto che le indagini possano avere una svolta decisiva, Lombardo ha concluso: "Si'. Ce lo auguriamo".