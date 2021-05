Depositato all'Ars dal segretario regionale PD disegno di legge su parità salariale

"Il presupposto di partenza e' rappresentato dalla constatazione che senza parita' di genere non puo' raggiungersi un sistema equo di cittadinanza e convivenza, ne' puo' esserci un reale sviluppo socio-economico del territorio. E' la parita' tra i sessi, in ogni settore in cui si sviluppa la personalita' umana, l'unica strada per ridisegnare un nuovo modello di societa' basato su equilibrati rapporti tra donne e uomini". Lo ha detto il deputato e segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, annunciando di avere depositato all'Ars il disegno di legge 'Disposizioni per la promozione della parita' retributiva tra i sessi, il sostegno all'occupazione e all'imprenditoria femminile di qualita', nonche' per la valorizzazione delle competenze delle donne'. Il testo del ddl del Partito Democratico - sottoscritto da tutti i deputati del gruppo del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana - e' composto di 20 articoli suddivisi in VI capitoli, sulla falsariga di quanto gia' legiferato in materia dalla Regione Lazio, guidata da Luca Zingaretti. "Il disegno di legge infatti - ha spiegato il segretario regionale del PD Sicilia - prevede norme per la promozione della parita' retributiva tra i sessi, il sostegno all'occupazione e all'imprenditoria femminile di qualita', nonche' per la valorizzazione delle competenze delle donne non soltanto in ambito professionale ma anche dal punto di vista della presenza negli organi di governo, sia regionale sia degli Enti locali". Un argomento, quest'ultimo, particolarmente sentito dal Partito Democratico c- osi' come la battaglia per l'attuazione della preferenza di genere - se si considera che l'esecutivo regionale guidato da Musumeci si distingue per l'assoluta assenza di donne in giunta, colmata solo in parte - ma in modo insufficiente - dalla nomina di Daniela Baglieri alla guida dell'assessorato Energia. "Per il Partito Democratico questo argomento ha la priorita' assoluta -dice ancora Barbagallo -: su quattro posti di lavoro perduti dall'inizio della crisi determinata dall'emergenza Covid, 3 sono donne. In Sicilia sono 8000 i lavoratori che hanno perso il posto, di questi 6000 sono donne: un'emorragia che dobbiamo contrastare, e compensare, senza perdere altro tempo prezioso".

NELLA FOTO, Anthony Barbagallo