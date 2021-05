Riaprono tutti i punti vendita in Sicilia dei marchi di moda femminile di Miroglio Fashion

Con la riapertura dei centri commerciali, prevista per il prossimo 22 maggio, il retail – che negli ultimi mesi ha sofferto a causa di chiusure e limitazioni – può finalmente ripartire, anche se in un contesto caratterizzato da grandi cambiamenti nelle modalità e abitudini di acquisto dei consumatori. I brand di Miroglio Fashion, azienda leader nel retail dell’abbigliamento in Italia, dato l’incremento esponenziale dell’e-commerce e dell’uso della tecnologia anche in questo settore, nel corso del 2020 hanno investito su progetti innovativi nel digitale e ora puntano sulla crescita professionale della rete vendita, ponendola al centro del nuovo modello di retail “new normal”. I negozi a insegna Motivi, Elena Mirò, Oltre e Fiorella Rubino, 46 punti vendita diretti in Sicilia, riaprono quindi proponendo una nuova visione di retail basata sulla relazione e su nuove competenze, grazie a servizi multicanale ed esperienze di acquisto integrate.