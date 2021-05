Tennis, al torneo ATP di Ginevra il palermitano Marco Cecchinato eliminato al secondo turno dal canadese Shapovalov

Termina al secondo turno l'avventura di Marco Cecchinato nel "Gonet Geneva Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 419.470 euro che si sta disputando sulla terra rossa di Ginevra, in Svizzera. Il 28enne palermitano, numero 104 Atp e promosso dalle qualificazioni, ha ceduto 6-7(4) 7-5 6-1, in due ore e 21 minuti di gioco, al canadese Denis Shapovalov, 22 anni, numero 15 del ranking e secondo favorito del seeding, in un match slittato di 24 ore causa pioggia.