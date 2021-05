Vittoria, furti in serie di utilitarie e ricettazione: la Polizia arresta 5 persone

Furti in serie, riciclaggio, ricettazione e porto illegale di armi sono le accuse contestate dalla Procura di Ragusa a cinque persone, con precedenti di polizia, arrestate dagli agenti della Squadra Mobile e portate in carcere. La misura cautelare ha riguardato anche un pluri-pregiudicato, gia' arrestato a dicembre e tuttora detenuto, per detenzione illegale di armi. Tra la fine di settembre del 2019 e la fine di novembre 2019, nel territorio della provincia Iblea, si e' registrata una molteplicita' di reati contro il patrimonio, in particolar modo furti di piccole utilitarie, soprattutto Fiat Panda, Fiat 500 e Lancia Y. L'attivita' investigativa ha portato alla luce un meccanismo criminoso, che ha evidenziato una perfetta sinergia tra ricettatori e materiali esecutori dei furti, in quanto le auto o i pezzi delle stesse, nella disponibilita' di alcuni degli arrestati, sono risultati provento delle attivita' furtive. Gli indagati, infatti, avevano messo a segno i numerosi colpi ricorrendo all'uso di una centralina OBD per la decodifica delle chiavi di accensione delle autovetture da rubare, che permetteva loro di mettere in moto i veicoli in un tempo di circa 10-15 secondi. Il lucroso business correlato ai furti delle autovetture, poi rivendute a pezzi ai maggiori ricettatori della zona, della zona di Vittoria, permetteva al gruppo lauti guadagni. Le auto rubate, in attesa di essere smontate, venivano nascoste all'interno di un capannone di proprieta' di uno degli arrestati.