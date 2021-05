Troppi processi penali, il 65% viene archiviato

Sono centinaia di migliaia i procedimenti penali che si chiudono dopo le indagini preliminari, senza andare a giudizio. Le archiviazioni rappresentano infatti oltre il 60% dei fascicoli “definiti” dai giudici delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare (Gip e Gup) chiamati a decidere sul destino dei procedimenti usciti dalle Procure. Solo una minoranza viene decisa nel merito o rinviata a giudizio. E la distanza si è accentuata nell’anno del Covid. Nel 2020, su 600mila procedimenti definiti, 390mila sono stati archiviati: più del 65 per cento.

Insieme con la crescita dell’arretrato che nel 2020 ha ripreso ad aumentare (+3,1% rispetto al 2019), il numero monstre di archiviazioni è un sintomo delle difficoltà della giustizia penale, che si sono aggravate con la sospensione delle udienze della primavera 2020 e la successiva riduzione dell’attività in presenza imposta dalle prescrizioni sanitarie, non sostituita, se non in parte, da alternative digitali.