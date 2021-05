Fiocco azzurro in casa dell'ex sindaco di Siracusa: è nato Nicolò Garozzo

'Fiocco azzurro' in casa dell'ex sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, che diventa papà per la seconda volta. E' nato all'ospedale Umberto I° del capoluogo, Nicolò. Una grande gioia per Giancarlo, la sorellina Fiamma e la signora Stefania, che sta bene, così come il neonato.

Nicolò, che porta lo stesso nome del nonno paterno, è nato il 19 maggio alle 22,37 e pesa 3 chili e 780 grammi. La moglie dell'ex primo cittadino è stata assistita durante il parto dal primario di Ostetricia e Ginecologia, del nosocomio del capoluogo, Nino Bucalo. Stefania ed il suo secondogenito lasceranno l'ospedale domani mattina. Ai nonni paterni, Nicolò e Teresa, a quelli materni Sebastiano e Salvina Spada ed alla famiglia dell'ex sindaco, le più sincere felicitazioni della redazione e direzione di Nuovo Sud.