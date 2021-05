Coppia palermitana presa a Trapani: in auto con 10 chili di hashish

Sembravano una normale coppia di fidanzati, ma in realtà trasportavano 10 chili di hashish nascosti nell'auto. Gli agenti della squadra mobile di Trapani hanno arrestato Carmelo Caruso, 37 anni, e Giada Cernigliaro di 24 anni entrambi palermitani.

I due giovani non appena hanno visto le auto della polizia hanno cercato di invertire la marcia, ma sono stati bloccati nei pressi dell'ingresso dell'autostrada. Nel corso della perquisizione i poliziotti hanno trovato un magnete usato per attivare particolarissimi congegni elettronici destinati all'apertura di sistemi per nascondere la droga. Si è iniziato un lungo controllo nell'abitacolo della vettura fin a quando non è stato attivato il dispositivo che agiva sui sedili, facendoli sollevare. E' stato così trovato un sottofondo in cui erano nascosti dieci grossi involucri con i panetti di hashish. L'auto è stata sequestrata. Caruso è stato portato in carcere, Cernigliaro è finita ai domiciliari.