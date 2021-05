Violato il coprifuoco a Catania, 2 denunciati e 2 locali chiusi per 5 giorni

Nel quadro dei continui servizi di controllo svolti dai reparti dell’Arma dei Carabinieri per garantire il rispetto da parte di cittadini ed esercenti delle disposizioni governative finalizzate a garantire il contenimento epidemico, anche alla luce delle recenti modifiche apportate alle disposizioni ed in particolar modo a seguito dello spostamento del coprifuoco alle ore 23.00, i militari della Compagnia di Catania – Piazza Dante, coadiuvati da personale del Nucleo Anti-Sofisticazione e del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio.

Durante l’attività, svolta secondo gli indirizzi strategici della Prefettura nelle zone centrali della città, sono state identificate complessivamente 40 persone e sottoposti a controllo 14 mezzi, elevando 4 sanzioni per la violazione del C.d.S..

Inoltre, è stato deferito in stato di libertà un 46enne ristretto agli arresti domiciliari, poiché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo all’atto del controllo da parte dei militari, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana, nonché della somma contante di 900 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

I militari hanno anche denunciato un pregiudicato 21enne che era alla guida di un motociclo privo di copertura assicurativa e, ancora, senza patente di guida per non averla mai conseguita.

Nel frangente, unitamente a personale della Polizia Locale di Catania, hanno sottoposto a controllo alcuni esercizi commerciali, sottoponendone 2 a chiusura temporanea di 5 giorni perché, in violazione delle ordinanze sindacali, vendevano alcolici oltre le ore 20.00, mentre il proprietario di una panineria è stato sanzionato per non aver esposto la prevista cartellonistica anti-covid inerente le norme comportamentali per la prevenzione del contagio.