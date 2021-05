Israele, la tregua regge: Hamas rivendica la vittoria

Dalle 2 ora locale (l'una in Italia) i combattimenti fra Israele e Hamas sono terminati in seguito ad un accordo di cessate il fuoco mediato dall'Egitto e dalle Nazioni Unite. Nel sud di Israele la vita sta gradualmente tornando alla normalità e le autorità militari si apprestano a revocare le misure di emergenza imposte alla popolazione.

Secondo la radio militare oltre alla sospensione delle ostilità Israele non si è assunto alcun altro impegno. Nei prossimi giorni, ha aggiunto, emissari dell'Egitto si recheranno in Israele e a Gaza per discutere il rafforzamento della tregua.

Intanto Hamas rivendica la '"vittoria" nel conflitto con Israele: lo ha detto Khalil al-Hayya, numero due dell'ufficio politico di Hamas nella Striscia di Gaza, durante un discorso davanti a migliaia di persone che celebravano a Gaza l'entrata in vigore del cessate il fuoco con Israele. L'alto responsabile del movimento ha inoltre promesso di "ricostruire" le case distrutte dagli attacchi israeliani.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, accoglie "con favore" il cessate il fuoco. "Esorto entrambe le parti a consolidarlo e a stabilizzare la situazione a lungo termine. Solo una soluzione politica porterà a tutti pace e sicurezza durature", scrive su Twitter.