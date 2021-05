Acate, l'ultimo saluto della città al linguista e dialettologo Alfonso Leone

La città di Acate ha salutato giovedì pomeriggio Alfonso Leone, il professore, linguista e dialettologo, che in oltre sessant’anni di intensa attività, le ha dato lustro nobilitando la sua immagine oltre i confini regionali.

Avrebbe compiuto 99 anni a novembre il Professore per eccellenza, che accompagnava l’insegnamento delle materie letterarie nelle scuole della provincia di Ragusa, con un instancabile studio dei fenomeni linguistici, dell’articolazione della sintassi e dei mutui rapporti tra italiano e vernacolo. Sempre pronto a individuare occasioni per commentare il linguaggio giornalistico e le parlate del Ragusano e del Siracusano

( la moglie, anche lei insegnante, era originaria di Canicattini Bagni), lascia un vuoto incolmabile nella cultura del piccolo centro ibleo.

Dialogava con autorità della materia come Bruno Migliorini, Vittore Pisani, Gerhard Rohlfs e, non ultimo, Giovanni Ruffino, presidente del Centro di studi filologici e linguistici siciliani e accademico ordinario dell'Accademia della Crusca.

Tra le sue tante opere i famosi “Complementi di grammatica italiana” e “Le opere e i giorni”, che egli stesso definì “il resoconto dei miei interessi culturali coltivati fin da giovane”.

Per il contributo offerto all’approfondimento della lingua e la precisa “rappresentazione” della storia locale, Alfonso Leone, merita un posto di primo piano tra le personalità acatesi. Il suo posto è accanto al prof. Enzo Maganuco, il professore di Storia dell’Arte, storico e critico, studioso di tradizioni popolari, conferenziere e pittore, nonché Direttore del Museo Civico del Castello Ursino di Catania, a cui Acate diede i natali nel 1896.

Emanuele Ferrera