Parco Archeologico di Siracusa, installata una mappa tattile

Una mappa tattile rappresentante la planimetria dell'area del Parco archeologico si aggiunge alle numerose opportunità che Siracusa offre alle persone diversamente abili per potere fruire al meglio del proprio patrimonio.

L'opera, realizzata con il contributo di Lukoil, è stata donata al Comune da “Sicilia turismo per tutti”, associazione che opera nel campo del turismo e della cultura accessibili.

Alla cerimonia hanno presenziato gli assessori alla Cultura, Fabio Granata, ed al Turismo, Alessandro Schembari; il direttore del Parco archeologico Carlo Staffile, il dirigente della Lukoil Luigi Cappellani, Bernadette Lo Bianco, presidente dell’Associazione “Sicilia Turismo Per Tutti”: ed i rappresentanti dell’Unione italiana Ciechi e del Movimento apostolico Ciechi di Siracusa.

“Siracusa è un modello virtuoso di città inclusiva. Le barriere da abbattere non sono solo quelle architettoniche, come dimostra l'iniziativa odierna: quella dei percorsi tattili è una di queste. Rendere accessibile a tutti il nostro immenso patrimonio storico, culturale e paesaggistico è una delle priorità di questa Amministrazione”: lo dichiarano gli assessori Granata e Schembari.

Per Bernadette Lo Bianco “La fruizione dei beni culturali è una parte importante della formazione culturale di ogni individuo. La disabilità, temporanea o permanente, non dovrebbe costituire un ostacolo o essere motivo di esclusione per nessuno”.