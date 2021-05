Ragusa, Consorzio universitario: approvati documenti finanziari

L’assemblea dei soci del Consorzio universitario di Ragusa si è riunita ieri pomeriggio. Tre i punti all'ordine del giorno: approvazione del bilancio consuntivo 2020; approvazione del bilancio di previsione 2021; nomina del Comitato tecnico scientifico. Erano presenti all’assemblea, oltre a tutti i componenti del Cda, il Comune di Ragusa con il sindaco Peppe Cassì, la Alui con il rappresentante Paolo Ucchino e il revisore dei conti Pietro Spadola. In apertura dei lavori, il presidente del Consorzio, Pinuccio Lavima, ha informato i soci circa l’attività espletata dal CdA che lo ha visto andare avanti nell’intrattenere interlocuzioni istituzionali con i rappresentanti dell’associazionismo e delle imprese al fine di creare un pieno raccordo tra l’ente consortile e il territorio.

Con l’approvazione di quanto previsto dall’articolo 28 dello statuto, e cioè la nomina dei tre componenti del Comitato tecnico scientifico, sono stati completati gli adempimenti statutari, avendo già in precedenza ottemperato alla nomina del consigliere delegato e all'insediamento del terzo componente del collegio dei revisori dei conti.

L'assemblea, dopo avere approvato i primi due punti all’ordine del giorno, ha nominato i tre componenti del Cts nelle persone di: Bruno Giordano, magistrato; Gianpiero Saladino di Confindustria Ragusa; Lorenzo Guardiano, un giovane con laurea in Lettere classiche e laurea in Orientalistica. Esitati tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta si è conclusa.