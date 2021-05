Trafficante di droga arrestato a Siracusa: deve scontare 4 anni di carcere

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un trentatreenne di origine siracusana, in esecuzione di un ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena definitiva.

L’uomo, condannato con una sentenza definitiva per reati inerenti il traffico di sostanze stupefacenti, veniva ammesso al beneficio della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Tuttavia, le numerose violazioni della misura alternativa alla detenzione, documentate dalla Polizia, hanno determinato il Tribunale di Sorveglianza a revocare il beneficio, facendo scattare le manette per l’uomo che deve scontare ancora 4 anni di reclusione.

Il soggetto si è reso irreperibile per una settimana, sottraendosi alla serrate ricerche degli investigatori della Squadra Mobile che, nondimeno, riuscivano a localizzarlo a Ortigia e, nonostante i disperati tentativi posti in essere dal fuggitivo per eludere la cattura, a bloccarlo ed a condurlo in carcere.