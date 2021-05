Le Fiamme gialle sequestrano a Palermo 300 articoli ritenuti non sicuri

I Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Palermo, nell'ambito dall'intensificazione del controllo economico del territorio disposta dal Comando Provinciale in materia di sicurezza dei prodotti, hanno sequestrato oltre 300 prodotti, presso un esercizio commerciale gestito da soggetti di etnia cinese. In particolare, i "Baschi Verdi", nel corso del controllo effettuato presso un negozio di articoli casalinghi sito in via Maresciallo Armando Diaz, hanno rinvenuto 278 articoli per la casa e 45 prodotti di elettronica esposti alla vendita sprovvisti del marchio CE, non riportanti alcuna indicazione in lingua italiana ne' ulteriori indicazioni. Pertanto i prodotti sono stati sequestrati per violazione delle norme previste dal Codice del Consumo e sono state erogate sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi 3.282 euro. Il legale rappresentante della societa', tale J. Z. di origine cinese, e' stato segnalato alla Camera di Commercio di Palermo-Enna.