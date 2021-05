Rosolini, gli trovano in casa 27 dosi di cocaina: finisce agli arresti domiciliari

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Noto, all’esito di un prolungato servizio di osservazione e pedinamento, hanno arrestato Gianpaolo Montoneri , 33 anni, di Rosolini già gravato da pregiudizi di polizia, sorpreso in possesso di un notevole quantitativo di dosi di cocaina.

I Carabinieri avevano da tempo notato un certo via-vai di soggetti ben conosciuti come assuntori di stupefacenti ed hanno quindi predisposto un apposito servizio per appurare se all’interno dell’appartamento fosse stata messa in opera un’attività di spaccio. Atteso quindi il momento giusto, i militari hanno fatto irruzione nell’appartamento di Montoneri ed hanno operato una perquisizione, rinvenendo ben 27 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere spacciate al dettaglio, oltre ad un bilancino di precisione e la somma in contante di € 840,00 ritenuta provento dell’attività di spaccio. Le circostanze hanno quindi confermato il quadro indiziario e Montoneri è stato quindi tratto in arresto. L’uomo, posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in regime di arresti domiciliari, si trova ora in attesa di processo che si terrà nei prossimi giorni presso il Tribunale ordinario di Siracusa.