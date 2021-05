Si intrufola nel Villaggio dei migranti, senegalese denunciato a Cassibile

A seguito di un’ispezione effettuata all’interno del neocostituito ostello per lavoratori stagionali del settore agricolo, i Carabinieri della Stazione di Cassibile hanno denunciato in stato di libertà un cittadino senegalese per il reato di sostituzione di persona.

Gli accertamenti hanno infatti riscontrato che l’uomo, in possesso di regolare permesso di soggiorno, fornendo le generalità di un altro ospite in quel momento non presente aveva indotto in errore il personale preposto alla vigilanza della struttura abitativa con l’intento di occuparne il posto letto senza averne diritto.

A seguito del controllo il soggetto è stato allontanato dal villaggio.