Modica, Museo Etnografico e nomina direttrice a vita: eredi dei fondatori ricorrono al Tar

Sarà impugnata la delibera della giunta comunale di Modica, la numero 151 del 2021, con la quale sono state decise le modalità di gestione del Museo delle arti e tradizioni popolari "Serafino Amabile Guastelli" con la contestatissima nomina "a vita" di direttrice a favore della professoressa Grazia Dormiente. Ad impugnare l'atto della giunta e ad annunciare un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale saranno i discendenti e i familiari dei soci fondatori dell'Associazione "Serafino Amabile Guastella" che realizzò il Museo e lo inaugurò nel giugno del 1978. Discendenti e familiari si erano costituiti nel “Comitato Museo Etnografico” nominando come portavoce Luigi Galazzo ed avevano già oltre un anno addietro richiesto ed ottenuto un incontro con il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, al fine di avere ragguagli e rassicurazioni sulle condizioni che avrebbero portato alla riapertura della struttura museale. Nello scorso mese di marzo il Comitato aveva inviato allo stesso Sindaco ed all’assessore Maria Monisteri una nota di apprezzamento per l’opera profusa dall’amministrazione comunale che aveva destinato un importante investimento al fine di garantire un'apertura in tempi stretti del museo e tutti i componenti avevano comunicato la completa disponibilità a mettere a disposizione esperienze e materiali d’archivio inerenti al Museo stesso il tutto affinché fosse preservato l’impianto originario voluto dai soci fondatori a cominciare dal logo che sembra inspiegabilmente essere già stato cambiato.

"Il Museo “Serafino Amabile Guastella” - si legge in una nota del Comitato - fu fondato con il sacrificio e l’impegno di Raffaele Galazzo, Duccio Belgiorno, Giorgio Buscema, Franco Ruta, Giovanni Ragusa, Nunziatina Monaco, Enrico Spadaro oltre a quello della professoressa Grazia Dormiente alla quale il Comitato sarebbe stato ben disposto a riconoscere un ruolo di supervisione “ad honorem”. Risulta alla luce dei fatti avvenuti in questi giorni quanto mai incomprensibile al Comitato per il Museo Etnografico come al fine della devoluzione della collezione, vincolata dalla Regione Siciliana, siano state richieste da parte della professoressa Dormiente una serie di condizioni unilaterali imponendo di fatto all’amministrazione comunale condizioni e paletti che non potevano non essere accettati dopo aver speso una tale mole di soldi pubblici per il restauro". Le condizioni imposte per la devoluzione di quello che forma il patrimonio del Museo, in effetti, non fanno altro che estromettere il Comune dalla gestione del Museo. I discendenti e i familiari del gruppo fondatore del Museo chiedono, quindi, "il rispetto per la memoria del nucleo fondatore". Ma c'è di più. Le condizioni "leonine" della delibera comunale sembrano ignorare i più basilari principi di trasparenza riguardanti eventuali futuri incarichi sulla direzione e gestione del Museo stesso, realizzato da un gruppo di intellettuali degli anni Settanta per essere messo a disposizione della collettività. "Appare incomprensibile - conclude il Comitato - che la professoressa .Dormiente abbia ritenuto, ignorare l’attività di sviluppo del museo di catalogazione che era stato appositamente effettuato prima della chiusura, favorendo di contro persone del tutte estranee sia per esperienza che per competenza". Nella delibera incriminata vengono individuati inaccettabili vizi per cui viene annunciata una attenta attività di vigilanza sulla gestione del Museo per garantire trasparenza e il rispetto dei due vincoli disposti dalla Regione Siciliana.