Modica, da lunedì prossimo 24 maggio tornano in vigore in città le zone blu

Da lunedì 24 maggio partirà il nuovo servizio nelle aree pubbliche destinate alla sosta a pagamento, che sarà gestito dall’Ati NAM3 S.r.l./ELICAR PARKING S.r.l. per i prossimi sette anni. Niente più park card per il parcheggio: si dovranno utilizzare moderni parcometri installati nei pressi delle aree destinate.

La società appaltante ha mantenuto i livelli occupazionali, garantendo nel corso di alcuni incontri con i rappresentanti sindacali della categoria, il contratto migliore per tutti i lavoratori transitati dalla società municipalizzata in liquidazione.

“Da lunedì – spiegano il sindaco, Ignazio Abbate, e l’assessore per la Sicurezza de Territorio, Pietro Lorefice - la città avrà un servizio migliore, più qualificato e all’avanguardia. Presto sarà in uso anche il parcheggio multipiano di Viale Medaglie d’Oro. Di conseguenza la ditta appaltatrice metterà a disposizione dei bus navetta che faranno la spola dallo stesso Viale Medaglie d’Oro a Piazzale Falcone-Borsellino.”.

L’amministrazione comunale e l’Ati NAM3 S.r.l./ELICAR PARKING S.r.l. stanno valutando la possibilità di attuare abbonamenti convenienti o convenzioni con i residenti del centro storico privi di posto auto. Di qui ad un paio di settimane, si conosceranno le novità in merito.

I parcometri si attiveranno automaticamente alle 8:30 della mattina. Ai fruitori sarà chiesto l’inserimento del numero di targa e dopo le prime tre cifre sarà possibile inserire le monete oppure la carta di credito per il tempo della sosta. E’ possibile scaricare l’apposita "app" sui telefonini. Basta avvicinare l’apparecchio telefonico al parcometro. In questo modo, direttamente dal cellulare si potrà attivare il pagamento.

Le zone blu in città funzioneranno dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 20:30.