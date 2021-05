Covid, scende il numero dei positivi nel Ragusano: sono 1.195

Scende ancora il numero dei positivi al Covid nel Ragusano. I positivi sono 1.195: 1.158 in isolamento domiciliare, 28 ricoverati in ospedale e 9 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Non si registra nessun decesso e il numero dei morti, dall'inizio della pandemia, resta fermo a 271. Questo il dettaglio nei comuni iblei: 34 Acate, 14 Chiaramonte Gulfi, 231 Comiso, 0 Giarratana COVID FREE, 26 Ispica,

35 Modica, 2 Monterosso, 38 Pozzallo, 169 Ragusa, 44 Santa Croce Camerina, 41 Scicli, 524 Vittoria