Fico a Cinisi visita il casolare dove venne ucciso Peppino Impastato

Ripercorrere i passi di Peppino Impastato e' stata un'emozione forte. La Casa Memoria a Cinisi, la biblioteca realizzata nell'abitazione che fu del boss Tano Badalamenti, bene confiscato alla mafia, quella mafia che Peppino ha combattuto con denunce, sberleffi e attivismo civico. Infine il luogo dove venne ucciso, nella notte tra l'8 e il 9 maggio 1978.

Peppino ha pagato il suo impegno con la vita, perche' per la criminalita' organizzata era un temibile avversario da eliminare".

Cosi' il presidente della Camera, Roberto Fico, che, dopo avere visitato la Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato a Cinisi, nel Palermitano, si e' recato nel casolare dove fu ucciso Impastato.

Hanno ucciso lui, cercando di nascondere la verita' con insopportabili complicita' di alcune autorita' conniventi - aggiunge -. Ma non ci sono riusciti, perche' a distanza di 24 anni i colpevoli del suo omicidio sono stati puniti. La memoria delle battaglie di Impastato e' stata ed e' una straordinaria eredita' per l'intera comunita', anche grazie al fondamentale lavoro che ha svolto sua madre Felicia con orgoglio e coraggio. E che dopo la sua morte hanno portato avanti il fratello Giovanni e la nipote Luisa. Da Presidente della Camera essere qui oggi per me e' un dovere e un onore".