Modica: Chiesa Rupestre e Via delle Collegiate domenica 23, alle 20,25, su Rai 5

La Chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore e la Via delle Collegiate - i due progetti del FAI che hanno partecipato per Modica ai "Luoghi del Cuore" - saranno protagonisti, domenica 23 maggio, alle 20,25 della rubrica "Visioni" su Rai 5, canale 23 del digitale terrestre. Lo speciale sul Fondo ambiente italiano è prodotto da Rai Cultura. Il programma si avvarrà delle immagini e delle interviste che sono state realizzate a Modica da una troupe Rai il 20 aprile scorso. Le riprese sono state coordinate dalla responsabile del programma, Alessandra Greca. L'attenzione della Rai sulla Chiesa rupestre di san Nicolò Inferiore e sulle tre chiese della Via delle Collegiate (San Pietro, San Giorgio e Santa Maria di Betlem) servirà a mettere in rilievo il fatto che i due progetti sono stati tra i più votati tanto da classificarsi nei primi dieci posti della classifica nazionale, particolare di non trascurabile importanza e che costituisce un esempio unico nella storia dei Luoghi del Cuore Fai. Nel programma sono previste anche le interviste alla scrittrice catanese Silvana Grasso e all'attore Mario Incudine.