Rubano cavi di rame in un Outlet dismesso di Melilli: due arresti

Sempre vigile l’attenzione delle pattuglie dei Carabinieri impegnate quotidianamente nel servizio di controllo del territorio. In particolare, qualche giorno fa, in Melilli, i militari della Compagnia di Siracusa hanno tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato di cavi di rame due siracusani, Claudio Si éPaola, 58 anni e D.S., di 40,

quest’ultimo incensurato. I due uomini sono stati sorpresi all’interno del dismesso outlet di Melilli mentre trafugavano numerosi cavi di rame dopo aver forzato, con delle tronchesi, una cabina del servizio elettrico.

I due sono stati bloccati dai militari e tratti in arresto, mentre il provento del furto è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario. Contestualmente sono stati anche sequestrati gli arnesi da scasso utilizzati per forzare la serratura della cabina.