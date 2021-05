Modica, è morto Aristide Poidomani: era il figlio dello scrittore Raffaele

E' morto questa mattina, all'Hospice dell'ospedale "Maggiore" di Modica, Aristide Poidomani, figlio dello scrittore Raffaele e della musicista Federica Dolcetti. Avrebbe compiuto 61 anni a luglio. Era ricoverato all'Hospice da alcune settimane, da quando le sue condizioni si erano aggravate per un tumore alla gola. Aveva subìto un intervento chirurgico all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, un intervento che, però, non aveva risolto il problema tanto che le sue condizioni si sono aggravate ogni giorno di più. Qualcuno considerava Aristide un clochard malgrado avesse una casa di sua proprietà. Ma era soltanto uno spirito libero che aveva ereditato dal padre genio e voglia di libertà. Per i modicani era, oltre che un amico, un parente, un familiare da tenere a bada a causa della sua "passione" per la birra. In alcune sere d'estate, prima della pandemia, improvvisava, insieme ad un amico, dei concerti di strada che molto avevano di pittoresco e poco di accordi musicali.

I funerali di Aristide Poidomani si svolgeranno lunedì 24 maggio, alle 15, nel Duomo di San Giorgio.