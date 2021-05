Modica, la poesia corre sul Web: Daniele Cannata recita con famosi attori italiani

L'idea a Daniele Cannata, attore delle compagnie locali di Modica "Il Piccolo teatro" e "Hobby Actors", è venuta durante il lungo periodo di inattività dei gruppi amatoriali a causa della pandemia. Il Web è stato "complice" di collegamenti all'insegna delle poesie di Alda Merini. Perchè non chiedere ad alcuni volti noti del teatro e del cinema la cortesia di recitare insieme le liriche della Merini e mettere a disposizione di tutti una singolare esperienza? Dimostrando tutta la professionalità che è propria dei grandi attori, sono stati in molti ad accettare con entusiasmo l'invito di Daniele Cannata. Sono nati così originali momenti di teatro che, visto il gradimento di tantissimi fruitori di Internet, hanno ottenuto centinaia di "like". Tra gli attori che hanno accettato l'invito di Daniele Cannata, ci sono Ivano Marescotti, Lucia Batassa, Pietro De Silva, Maurizio D'Agostino, Antonio Catania. E dopo il successo dell'iniziativa, ci saranno altri attori pronti a rispondere "sì" alla richiesta dell'attore modicano. Chi volesse vedere questi originali momenti di teatro può farlo collegandosi alla pagina Facebook di Daniele Cannata.