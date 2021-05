Recuperato cadavere di un' africana nel mare di Capomulini

Il corpo senza vita di una giovane donna di origine africana e' stato recuperato in mare, nello specchio d'acqua davanti a Capomulini, dalla Guardia Costiera di Catania. A segnalare la presenza del cadavere e' stato un canoista che ha chiamato la Sala Operativa della Capitaneria di Porto. Dopo l'ispezione cadaverica da parte del medico legale, la Procura ha disposto il trasferimento della salma al Policlinico di Catania per gli ulteriori accertamenti medici. Indagini sono in corso per ricostruire se si possa trattare di una migrante, anche se, nelle ultime settimane, il fenomeno migratorio non ha interessato la città di Catania.

