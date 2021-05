Incendi, brucia Montepellegrino: fiamme nel Palermitano

Da ieri pomeriggio i vigili del fuoco, insieme al personale della protezione civile, anche con l'aiuto di un elicottero, sono impegnati a domare le fiamme che hanno investito Monte Pellegrino, a Palermo. Il rogo ha interessato la zona dove sono installate le antenne televisive che servono l'intero territorio cittadino e parte della provincia. Ancora c'e' qualche focolaio. Ma l'intera area e' stata messa in sicurezza.

Numerosi incendi, nella tarda serata di ieri, hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco anche in provincia nella zona di Sagana a Torretta, a Misilmeri, a Belmonte Mezzagno e ad Altofonte ma anche sulle Madonie, in particolare in territorio di Castelbuono, Isnello e Geraci Siculo.