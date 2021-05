La giunta di Avola approva due progetti per efficientamento delle scuole dell'Infanzia

La scuola prima di tutto. La Giunta municipale di Avola ha approvato con due distinte delibere i progetti di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'asilo nido “Baden Powell” di via Labriola e lo studio di fattibilità tecnico economica per la ristrutturazione, l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna di via Galeno.

In entrambi i casi si dà seguito alle previsioni del Piano triennale delle opere pubbliche e in questo modo l'amministrazione diretta dal sindaco Luca Cannata intende chiedere un contributo pubblico come da Dpcm dello scorso 30 dicembre. Nel caso dell'asilo nido, il quadro economico del progetto definitivo prevede un importo dei lavori a base d'asta pari a 1,7 milioni di euro; di quasi 2 milioni di euro invece il costo previsto per la scuola materna.

“Da anni programmiamo i nostri interventi per non farci scappare alcun finanziamento pubblico – dice il sindaco Cannata – e investiamo sulla scuola, il nostro futuro sostenendo i servizi indispensabili per le nostre famiglie”.