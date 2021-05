Alcamo, fuoco a Monte Bonifato: lambite abitazioni

Da ieri nel tardo pomeriggio e per tutta la notte un incendio, a partire da via per Monte Bonifato, ha interessato il lato nord ovest del Monte Bonifato, la fascia pedemontana e poi a causa del vento si e' spinto verso la zona Fastuchera; per fortuna non ci sono stati danni a cose e persone, mentre non sono ancora quantificabili i danni alla montagna. Lo rende noto il sindaco di Alcamo, nel Trapanese, Domenico Surdi, sottolineando in una nota che "e' stato domato l'incendio che, da ieri, ha colpito la nostra bellissima montagna; per tutta la notte le fiamme hanno interessato una vasta zona del Monte Bonifato lambendo le case, ma grazie all'intervento coordinato dalla Prefettura e dal dipartimento della Protezione Civile Regionale si e' riusciti a sventare ogni pericolo per le abitazioni". "Ancora stamattina - aggiunge - i canadair sono in funzione per bonificare le aree e spegnere gli ultimi focolai; mentre da ieri hanno lavorato incessantemente i Vigili del Fuoco locali, provinciali e provenienti da Partinico e San Giuseppe Jato, oltre ai nostri vigili urbani, la Croce Rossa, la Protezione Civile e le associazioni di volontariato".