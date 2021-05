Accusato di furti quando era minorenne: 21enne arrestato a Floridia

I Carabinieri della Tenenza di Floridia della Compagnia di Siracusa hanno tratto in arresto in ottemperanza di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania, F.C., classe 2000, floridiano e pregiudicato, che dovrà espiare una pena residua di 2 anni di reclusione per pregressi reati di furto, commessi in Floridia quando ancora era minorenne. L’arrestato, terminate le formalità presso i locali della Compagnia Carabinieri, è stato associato presso l’Istituto Penitenziario Minorile di Catania-Bicocca, dove sconterà la pena.