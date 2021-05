Nascondeva dietro al forno hashish e marijuana: arrestato a Rosolini

I carabinieri hanno arrestato a Rosolini, Corrado Di Stefano, 27 anni, per droga. Al termine di un mirato servizio di osservazione, i Carabinieri hanno deciso di operare una perquisizione nell’abitazione dell’uomo ed hanno rinvenuto dietro un forno circa 250 grammi di sostanza stupefacente, hashish e marijuana, già suddivisa in varie dosi pronte per essere spacciate nonché coltelli utilizzati per tagliare lo stupefacente ed un bilancino di precisione.

Durante le operazioni di ricerca sono stati altresì rinvenuti 100 euro in contanti che sono stati sequestrati insieme alla droga poiché ritenuti provento di pregressa attività di spaccio.

Di Stefano è stato tratto in arresto e, dopo le formalità, è stato ricondotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.