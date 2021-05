Cambiano i percorsi degli autobus a Siracusa nella zona di piazza Euripide (ex Madonnina) per lavori in atto nella piazzetta. Il settore Mobilità del Comune di Siracusa ha disposto una variazione nel percorso degli autobus urbani.

In particolare i “Circolari” 25 e 4 osserveranno questo transito: via Von Platen, via Cadorna, via Di Natale e corso Gelone.