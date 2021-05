Sindacati confermano lo sciopero del 118 per il 3 giugno

Confermato lo sciopero dei lavoratori del 118 in Sicilia organizzato dai sindacati Cobas, Fials-Confsal, Fsi-Usae e Confintesa sanita'. La manifestazione e' slittata al 3 giugno prossimo per rivendicare diritti negati e indennita' arretrate per tutto il personale della societa' che si occupa del servizio di emergenza urgenza. I sindacati invitano i lavoratori a compilare gli appositi moduli da inviare all'azienda per comunicare l'adesione allo sciopero e consentire l'organizzazione dei servizi. Tra le motivazioni dello sciopero c'e' la richiesta di istituzione di un apposito tavolo con tutte le parti sociali e la discussione in Parlamento regionale per la creazione di un ente pubblico regionale che riordini tutto il servizio. Allo stesso tempo le sigle chiedono garanzia dei livelli occupazionali dei dipendenti della partecipata Seus "sanciti in seno a dispositivo normativo vincolante in caso di perdita dell'idoneita' alla mansione, fino al pensionamento o al passaggio nella nuova agenzia di diritto pubblico". E ancora, i sindacati rivendicano il riconoscimento di "indennita' di rischio biologico" per il personale che e' direttamente impiegato a bordo dei mezzi di soccorso, e il riconoscimento di apposito addendum al contratto di servizio posto in essere tra la Seus e la Regione "al fine di corrispondere al personale gli istituti contrattuali di cui al recente rinnovo di contratto, comprensivo degli istituti accessori quali le progressioni di livello, scatti di anzianita' e buoni pasto".

Tra le richieste anche lo screening ed esami sierologici periodici e la formazione continua e permanente estesa a tutto il personale Seus, "che dia luogo ad una qualifica riconosciuta dalla Regione specifica per il personale dipendente Seus. Infatti ad oggi tali percorsi formativi si rifanno ad accordi Stato-Regione, e si rivolgono solo ed esclusivamente alla platea del terzo settore e non di soggetti dipendenti. Tale qualifica tra l'altro garantirebbe un riconoscimento in piu' in caso di accesso alla costituenda agenzia pubblica per l'emergenza urgenza".