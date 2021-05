Patto federativo in Sicilia tra l'Udc e Italia Viva

Si va avanti verso il 'grande centro' in Sicilia. A Palermo, nei giorni scorsi, un nuovo confronto tra le componenti partitiche e i movimenti che hanno presentato, pochi mesi addietro, una Carta dei Valori che si richiama ai principi del Popolarismo europeo. Lo hanno reso noto Nicola D'Agostino di Italia Viva, Decio Terrana dell'Udc, Massimo Dell'Utri di Noi per l'Italia-Cantiere Popolare e Angelo Bellina di Idea Sicilia.

Dall'incontro e' "emersa la necessita' di una proposta politica che, per essere credibile e contemporanea, deve rispondere ai nuovi bisogni delle regioni meridionali e prospettare soluzioni e modelli sociali dove i diritti delle famiglie, le garanzie dei cittadini e l'attenuazione delle disuguaglianze stiano a fondamento del contratto con gli elettori. Una classe dirigente di donne, uomini e giovani di qualita' saranno la garanzia di una iniziativa politica attrattiva, all'insegna della moderazione, ambiziosa, orgogliosa, che metta al centro del proprio impegno il dialogo con cittadini ed amministratori locali. E' il primo passo verso una proposta inclusiva ed aperta a movimenti e soggetti politici animati dalla ispirazione popolare europea che condividono scelte ideali e programmatiche. Pronta alle prossime sfide elettorali amministrative e regionali".

"Si realizza quindi - fanno sapere gli esponenti politici - una federazione tra le forze che hanno aderito alla Carta, che dia voce unica a partiti e movimenti politici simili e lanci un nuovo progetto in grado di affrontare le emergenze attuali e di scommettere su un futuro sostenibile dove venga premiata la competenza e ritorni ad essere un valore la solidarieta'. Sara' presto fissata la data per la sottoscrizione del patto federativo, cui parteciperanno gli organi dirigenti dei partiti e dei movimenti aderenti".