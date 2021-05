Sondaggi per sindaco di Roma, Gualtieri avanti: lo battono Michetti e Bongiorno

Virginia Raggi tra il 18 e il 20%, Carlo Calenda bloccato al 14-15%, Roberto Gualtieri tra il 32 e il 37%. Questi i risultati dei candidati al Campidoglio, in base agli 'sfidanti' che sceglierà il centrodestra. L'affermazione dell'ex ministro dem è messa in discussione da Enrico Michetti che raggiunge il 35% e da Giulia Bongiorno con il 33%. E' quanto emerge dal ‘Rapporto Roma, verso le elezioni comunali’ realizzato da Tecnè per Adnkronos. Il sondaggio prende in considerazione la 'variabile' candidato del centrodestra, che non è ancora stato deciso. Alla domanda 'chi sceglierebbero come sindaco di Roma', a seconda del candidato del centrodestra, le risposte del campione variano. Con Michetti in campo, Gualtieri si fermerebbe al 33%; con Bongiorno al 32%. Tutte le altre combinazioni analizzate dalla rilevazione danno vincente il candidato del Pd.

Michetti raggiunge il 35% a livello cittadino, Gualtieri il 33%, Raggi il 18% e Calenda il 14%, con una percentuale di astensione-incerti pari al 44%. Nel dettaglio, Michetti registra il 40% a Roma sud; il 38% a Roma est; il 37% a Roma ovest; il 33% a Roma centro; il 28% a Roma nord. Gualtieri il 38% a Roma centro; il 36% a Roma ovest; il 33% a Roma sud; il 29% a Roma est; il 27% a Roma nord. Raggi si attesta al 29% a Roma nord; al 22% a Roma est; al 14% a Roma sud; al 13% sia a Roma centro che a Roma ovest; Calenda al 16% a Roma nord e Roma centro; al 14% a Roma ovest; al 13% a Roma sud; all'11% a Roma est.

Nel caso il centrodestra candidi Fabio Rampelli il risultato è a favore di Gualtieri, con il 36%. A seguire, appunto, Rampelli al 29%, Raggi al 20%, Calenda al 15%, astensione-incerti al 50%. Diversificate le risposte in base alla zona della Capitale di appartenenza. Gualtieri registra a Roma sud e Roma ovest il 41%; a Roma centro il 38%; a Roma est il 31%; a Roma nord il 29%. Rampelli arriva al 33% sia a Roma centro che a Roma est; al 31% a Roma ovest; al 26% a Roma sud; al 20% a Roma nord. Raggi incassa il 33% a Roma nord; il 25% a Roma est; il 17% a Roma sud; il 14% a Roma ovest; il 12% a Roma centro. Infine, Calenda arriva al 18% a Roma nord; al 17% a Roma centro; al 16% a Roma sud; al 14% a Roma ovest; all'11% a Roma est.

Gualtieri primo anche in caso di candidatura del centrodestra per Simonetta Matone. L'ex ministro incassa il 37%, la ex magistrata il 28%, Raggi il 20% e Calenda il 15%. Sale al 52% la percentuale di astensione-incerti. Nel dettaglio, Gualtieri arriva al 42% a Roma ovest; al 40% a Roma sud; al 39% a Roma centro; al 33% a Roma est; al 29% a Roma nord. Sulla piazza d'onore, Matone raggiunge il 31% a Roma centro e il 30% a Roma ovest; il 29% a Roma sud; il 27% a Roma est; il 19% a Roma nord. Raggi incassa il 34% a Roma nord; il 27% a Roma est; il 16% a Roma sud; il 14% a Roma ovest; il 12% a Roma centro. Calenda tocca il 18% a Roma centro e Roma nord; il 15% a Roma sud; il 14% a Roma ovest; il 13% a Roma est.

Più aperta del previsto la sfida con il generale Claudio Graziano, ma anche in questo caso a prevalere sulla poltrona di primo cittadino è Gualtieri. Il deputato dem arriva al 34%, Graziano al 32%, Raggi al 19%, Calenda al 15%, l'area astensione-incerti si ferma al 46%. Gualtieri incassa il 39% a Roma centro; il 36% a Roma ovest; il 34% a Roma sud; il 32% a Roma est; il 30% a Roma nord. Graziano è scelto dal 36% a Roma sud; dal 32% a Roma ovest; dal 31% a Roma est; dal 30% a Roma centro; dal 23% a Roma nord. Raggi tocca il 30% a Roma nord; il 24% a Roma est; il 16% a Roma sud; il 15% a Roma centro e Roma ovest. Calenda registra il 17% a Roma nord e Roma ovest; il 16% a Roma centro; il 14% a Roma sud; il 13% a Roma est.

Giulia Bongiorno, come Michetti, sarebbe una candidata vincente per il centrodestra. Nel sondaggio Tecnè per Adnkronos si attesta al 33%. Gualtieri è dietro per un'incollatura, al 32%; Raggi al 20%; Calenda ancora al 15%, mentre l'astensione-incerti è al 51%. Nel dettaglio, l'avvocato e deputata della Lega è preferita dal 36% a Roma ovest; dal 35% a Roma sud; dal 34% a Roma centro; dal 30% a Roma nord; dal 27% a Roma est. Gualtieri incassa il 36% a Roma centro e Roma est; il 32% a Roma sud; il 31% a Roma nord; il 28% a Roma ovest. Raggi va dal 25% di Roma nord al 23% di Roma est, al 18% di Roma sud; al 17% di Roma centro e Roma ovest. Calenda tocca il 19% a Roma ovest; il 15% a Roma sud; il 14% a Roma nord e Roma est; il 13% a Roma centro.

La spunta ancora Gualtieri anche in caso di candidatura per il centrodestra di Maurizio Gasparri. In questa evenienza, il sondaggio Tecnè per Adnkronos piazza Gualtieri al 35%; Gasparri al 30%; Raggi al 20%; Calenda al 15%, astensione-incerti al 49%. Gualtieri arriva al 39% a Roma ovest; al 38% a Roma centro e Roma sud; al 33% a Roma est; al 29% a Roma nord. Gasparri incassa il 32% a Roma centro e Roma ovest; il 30% a Roma sud; il 28% a Roma est; il 22% a Roma nord. Raggi registra il 32% a Roma nord; il 26% a Roma est; il 17% a Roma sud; il 14% a Roma ovest; il 13% a Roma centro. Calenda si ferma al 17% a Roma centro e Roma nord; al 15% a Roma sud e Roma ovest; al 13% a Roma est.

Il sondaggio è stato effettuato tra il 20 e il 21 maggio 2021 con metodo cati-cawi, su in campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente nel comune di Roma articolato per sesso e classe d’età. Le interviste sono state equidistribuite in base a 5 cluster corrispondenti alle zona di residenza degli intervistati (centro, nord, est, sud, ovest). Margine di errore: 2,2% sull’intero campione e 4,9% sulle singole zone di Roma. Totale contatti: 14.185 (100%) - rispondenti: 2.000 (14,1%) - rifiuti/sostituzioni: 12.185 (85,9%). I dati sono stati ponderati in base alla popolazione maggiorenne residente nei 5 cluster territoriali, alle quote di sesso e classe d’età (rif. Istat 2021) e al comportamento elettorale alle elezioni europee 2019 (rif. Ministero dell’Interno).