Bullismo, bambino di 10 anni picchiato e filmato in provincia di Avellino

Un ragazzino di 10 anni di Cervinara, in provincia di Avellino, veniva minacciato, picchiato con calci e pugni e poi filmato da tre coetanei, che da tempo lo avevano preso di mira. I bulli ricattavano anche la loro vittima, chiedendo di essere pagati per non mettere i filmati in rete. Gli evidenti segni delle aggressioni hanno fatto scattare l'allarme dei genitori del ragazzo picchiato, che hanno fatto scattare la denuncia.