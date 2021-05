Floridia, cade da una scala colpita da una ischemia: casalinga in ospedale

E' stata una domenica che difficilmente una famiglia di Floridia dimenticherà. Per un incidente domestico, una donna, G.A., 60 anni, è finita in ospedale con il bacino fratturato e per un trauma cranico. G.A., mentre si trovava nella sua abitazione di via Scevola, nella zona della Villa Comunale, stava eseguendo dei lavori domestici. Così si è arrampicata su una scala, non è dato sapere se per sistemare una tenda oppure una lampadina, quando è stata colta da malore. La donna ha perduto l'equilibrio finendo per terra sul pavimento. Scattato l'allarme in via Scevola sono arrivati i vigili del fuoco con un'autoscala ed un'ambulanza del 118 che in quel momento non si trovava a Floridia. Il medico rianimatore del 118 ha potuto accertare che G.A. era stata colpita da una ischemia, oltre alle ferite per la caduta. La casalinga è stata subito stabilizzata e trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I° di Siracusa. Secondo quanto ai apprende da fonti sanitarie, la donna sarebbe fuori pericolo, ma dovrà rimanere ricoverata in ospedale per alcuni giorni.