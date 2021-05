Modica, sicurezza stradale: premiati gli studenti del progetto dell'Inner Inner Wheel

All’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani” di Modica, nell’ambito del progetto “Sicurezza stradale....educare per cambiare”, promosso dal Club Monti Iblei per l’anno sociale 2020-21, si e’ tenuta la cerimonia di premiazione degli studenti delle terze medie che hanno partecipato all'iniziativa. Erano presenti il Dirigente Scolastico Concetta Spadaro, i docenti incaricati, il Presidente Inner Wheel Giovanna Cassarino, il Dirigente della Sezione Polizia Stradale Angelo Tancredi, il Dirigente del Commissariato di Polizia di Modica Eva Carpinteri e, per il Comune di Modica, l’Assessore Maria Monisteri nonché’ numerosi studenti. Il progetto e’ stato fortemente voluto dal Club Monti Iblei, nella convinzione che solo educando le nuove generazioni al rispetto delle regole in generale e, nello specifico, delle norme contenute nel codice della strada, si può’ produrre un cambiamento positivo nella società’. Nel corso della cerimonia, a ciascun studente e’ stato consegnato un attestato di partecipazione ed ai giovani che si sono contraddistinti negli elaborati prodotti al termine del progetto, sono stati attribuiti altresi’ dei buoni spesa per la frequenza di un corso per il conseguimento del patentino di guida, una polizza assicurativa ed un casco protettivo per il ciclomotore offerti da alcuni sponsor privati.