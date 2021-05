Nomina a vita al Museo Etnografico di Modica, Castrusini (PD): appello a coscienza civica

Il segretario del circolo cittadino del Partito Democratico di Modica, Ezio Castrusini, rinfoloca la polemica sulla nomina a vita della professoressa Grazia Dormiente a direttrice del Museo etnografico “Serafino Amabile Guastella.

“Molto più conforme alla legge – si legge, tra l’altro, in una nota di Castrusini – sarebbe stato rispettare le regole che presiedono l’agire della pubblica amministrazione. Perché molto più conforme a legge sarebbe stato il prevedere la nomina a vita a presidente del Museo della dottoressa Dormiente ma a titolo onorario (proprio perché riconoscenti dei suoi incontestabili meriti), e lasciare all’istituendo comitato scientifico di nomina pubblica e da rinnovare a scadenza fissa, l’individuazione di un direttore del Museo anch’esso, ovviamente, con incarico a termine. E questo dopo aver sentito, sempre per riconoscenza e memoria dell’opera svolta, anche i familiari e i discendenti di coloro che negli anni Settanta col loro impegno crearono l’associazione “Serafino Amabile Guastella” e il suo patrimonio etnografico.

Secondo l’esponente del PD, “Il vero collante dell’operazione, e dispiace che una donna di cultura come la Dormiente si presti a questo, è la creazione di posti di lavoro “amici” i cui nomi sono rinvenibili in coloro che hanno partecipato al corso di formazione tenutosi nel 2021 a cura del Comune e della associazione culturale della quale è presidente il nuovo direttore vita del Museo. Perché ai sensi della famigerata delibera n. 151 il titolo di partecipazione a questo corso (e solo di questo corso!) è requisito necessario per poter essere tra i componenti (o i fondatori) del soggetto giuridico privato che avrà la gestione del Museo.

Che pubblicità è stata data a questo corso di formazione di fatto già finalizzato all’assunzione nell’associazione che gestirà il Museo? Quali i requisiti per partecipare? Chi ha certificato l’avvenuta formazione dei partecipanti a seguito di quante ore di corso e su quali materie trattate?

Non basta più il modo in cui i partiti dell’opposizione si pongono dinanzi a questi episodi perché è proprio la collettiva coscienza civica del bene comune che comincia a vacillare. E quando anche gli uomini e le donne di cultura si adeguano all’andazzo corrente, allora davvero le speranze di una società migliore cominciano a venir meno.